In Güsten hat das Osterfeuer mit einem Polizeieinsatz geendet, weil Zeugen eine Fahrt in die Menschenmenge befürchteten. Das ist zu dem Fall bekannt:

Angst vor Fahrt in Menschenmenge - Osterfeuer in Güsten endet mit Polizeieinsatz

Güsten/MZ. - Für Aufregung hat in der Nacht zum Ostersonntag ein Alarm gesorgt, der kurz nach Mitternacht bei der Feuerwehr Güsten einging. „Die Leitstelle alarmierte uns mit dem Stichwort ’Person in Notlage’. auf dem Gelände des Osterfeuers. Laut weiteren Informationen sollte dort ein Pkw in eine Menschenmenge gefahren sein“, hieß es aus der Wehr.