Nienburger Angler haben am Saalealtarm begonnen, einen neuen barrierefreien Angelsteg zu installieren. Indessen wächst die Sorge vor neuem Hochwasser am Anglerheim.

Nienburg/MZ. - Ein barrierefreier Angelsteg stand den Mitgliedern des Nienburger Anglervereins am Saalealtarm schon zur Verfügung. Direkt am Anglerheim. Nun gibt es einen zweiten. Zirka 200 Meter weiter östlich, in der Nähe der Gartensparte „Flora“, haben sie kurz vor Jahresende begonnen, einen neuen barrierefreien Angelsteg aufzubauen. „Der stammt ursprünglich vom Schachtsee in Neugattersleben“, erläutert Steve Jungmann, der Vorsitzende des Nienburger Anglervereins. „Doch da war er sinnlos“, ergänzt Vereinsmitglied Hans-Joachim Regner. „Da hätte man inzwischen eine Rampe bauen müssen, um noch hinzukommen.“