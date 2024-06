Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

bernburg/MZ. - Die Plötzkauer lagen nach dem Abpfiff des Kreispokalfinales enttäuscht am Boden, die Nienburger feierten vor der Rekordkulisse von 840 Zuschauern ausgelassen ihren 4:1 (2:0)-Triumph gegen den Pokalverteidiger in der Bernburger Sparkassen-Arena. „Einen besseren Abschied hätte ich mir nicht wünschen können. Allerdings war es ein Kraftakt gegen einen sehr starken Gegner. Vor allem in den ersten 20 Minuten hatten wir mächtig zu knabbern, haben uns dann aber reingebissen und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, fasste Kapitän Tony Adam seinen letzten Auftritt im Nienburger Dress zusammen.