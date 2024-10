Schüler in Bernburg werden in Workshops gegen die Gefahren von Süchten aufgeklärt und lernen, wie sie sich davor schützen können.

Bernburg/MZ. - Handysucht, Alkohol und Drogen - Probleme, die unsere Gesellschaft in allen Altersgruppen treffen können. Besonders Kinder und Jugendliche sind oft den Einflüssen dieser Süchte ausgesetzt. In Bernburg beginnt aber die Prävention von Sucht früh. Im Klubhauses der Jugend organisierte das Amt für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Bernburg (Saale) in dieser Woche ein Workshoppaket zur Suchtprävention. Eingeladen waren die Klassenstufen sieben und acht aller Schulen in Bernburg, angefangen vom Gymnasium Carolinum, über die Sekundarschule Campus Technicus bin hin zur Freien Sekundarschule Bernburg und der Förderschule „Otto Dorn“ Bernburg. Insgesamt 13 Schulklassen mit mehr als 300 Schülern haben den Workshop in dieser Woche besucht.