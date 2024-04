Im Bernburger Krankenhaus werden nur noch neurologische Notfälle behandelt. In einem Offenen Brief weisen Mitarbeiter daraufhin, welche Konsequenzen das für die Bevölkerung hat. Wie die Kreisverwaltung die Situation einschätzt.

Die Notaufnahme im Bernburger Ameos-Klinikum nimmt nach Unternehmensangaben seit 2. April nur noch neurologische Notfallpatienten an. Wer beispielsweise einen Sportunfall hat, muss nun in eine andere Stadt fahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Die Reduzierung der Notaufnahme des Ameos-Klinikums Bernburg auf neurologische Fälle seit Monatsbeginn sorgt weiter für Unruhe in der Region. Mittlerweile sammelt nicht nur das überparteiliche Bündnis „Unser Krankenhaus darf nicht sterben − keine Umstrukturierung auf unsere Kosten!“ Unterschriften gegen die Entscheidung des schweizerischen Konzerns − auch unter den Mitarbeitern rumort es. In einem Offenen Brief aus den Reihen der Belegschaft wird vor negativen Konsequenzen für die Bevölkerung gewarnt.