Das renommierte Gefäßzentrum Bernburg steht 16 Jahre nach seiner Erstzertifizierung offenbar vor dem Aus. Klinikkonzern will Kompetenzen dieses Fachbereichs in Schönebeck bündeln.

Chefarzt Klaus-Dieter Wagenbreth praktiziert seit 1982 am Bernburger Krankenhaus und hat maßgeblichen Anteil am Aufbau des hiesigen Gefäßzentrums. Inzwischen soll er der einzige verbliebene Gefäßchirurg sein.

Bernburg/MZ. - Über Jahrzehnte hat der seit 42 Jahren am Bernburger Krankenhaus tätige Chefarzt Klaus-Dieter Wagenbreth ein Gefäßzentrum aufgebaut, das in der Region einen ausgezeichneten Ruf genoss. Nun wird die Kreisstadt offenbar diesen Fachbereich verlieren. Bereits vor der Übernahme durch Ameos vor zwölf Jahren wurde 2008 die Kinderklinik geschlossen, 2013 folgte die Frauen- und Geburtsklinik. Vor wenigen Tagen kündigte der Konzern aus der Schweiz per Pressemitteilung an, die gefäßmedizinische Versorgung seiner Salzlandkreis-Standorte in Schönebeck zu bündeln.