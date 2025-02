Bernburg/MZ. - Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein gewöhnliches schwarzes Blech mit winzig kleinen Löchern. Doch eben dieses kann so viel mehr in Sachen umweltfreundliche Energiegewinnung. Auch deshalb ist die Almeco GmbH im Gewerbegebiet an der A 14 bei Bernburg am Montagnachmittag als erstes Unternehmen in Sachsen-Anhalt im Beisein von Energieminister Armin Willingmann (SPD) mit dem „Effizienzsiegel für Energiegewinner“ der Landesenergieagentur ausgezeichnet worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.