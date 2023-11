Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - „Es gibt nichts Schöneres, als am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft hat und in glückliche und zufriedene Gesichter der Kunden zu schauen“, sagt Alexander Schmidt. Der 43-Jährige weiß, wovon er redet. Seit 2014 war er Inhaber des traditionsreichen Geschäftes „Fahrrad-Ohlsen“ an der Karlstraße. Hunderte, wenn nicht tausende Kunden hat er mit seiner Arbeit im Laufe der Jahre zufriedengestellt. Nachdem der Laden im Oktober geschlossen wurde, hat Alexander Schmidt nun „Fahrrad-Ohlsen“ neu eröffnet. In Bernburg, an der Roschwitzer Straße 25. Hier bietet er genau den gleichen Service wie zuvor in der Karlstraße an. Er verkauft Fahrräder der Marken KTM, Raleigh und Univega, repariert Räder aller Marken, auch E-Bikes mit Bosch-Motor, bietet Service, Garantie und Beratung und hat jede Menge Ersatzteile parat.