Acht Touren werden beim Radeltag im Landkreis angeboten

Am 8. Mai wird wieder überall in der Region in die Pedalen getreten.

Bernburg/MZ - Die Vorbereitungen für den 7. Salzland-Radeltag am Sonntag, 8. Mai, sind so gut wie abgeschlossen. Da der Zielort Schönebeck am Rande des Salzlandkreises liegt, wird es für einige Touren ein recht weiter Weg. Trotzdem hoffen die Veranstalter auch auf Privattouren und Gäste aus der Magdeburger Umgebung. Natürlich sind auch alle Schönebecker, auch Autotouristen und alle Neugierigen herzlich willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den die große Radlerparty auf dem Gelände des Museums in der Ernst-Thälmann-Straße 5a soll auch Nichtradlern viel Spaß bieten. „Zu diesem Zeitpunkt ist dann auch das Baugerüst von der Fabrikantenvilla verschwunden und gibt den Blick auf das wunderschöne 125-jährige Gebäude frei“, ist Cheforganisator Uwe Schlegel überzeugt. Das Gelände des Museums in Schönebeck kann von Gästen bereits ab 10 Uhr besucht werden. Bis 15.30 Uhr ist für Unterhaltung und gastronomische Betreuung gesorgt.

Die Teilnehmer an den acht Touren werden gegen 10.30 Uhr auf dem Gelände eintreffen. Die Touren starten in Aschersleben, Barby, Bernburg, Calbe, Glöthe, Ilberstedt, Schönebeck und Unseburg. Einige Radlergruppen werden auf dem Weg nach Schönebeck noch Zwischenziele ansteuern, wo auch Interessenten aus Eggersdorf, Eickendorf, Gnadau, Kleinmühlingen, Nienburg und Staßfurt mitgenommen werden. Die Güstener fahren individuell nach Ilberstedt und starten von dort.

Alle Teilnehmer des Salzlandradeltages haben am Museum Zeit, wieder Kraft zu tanken. Auf dem Gelände gibt es Speisen und Getränke. Die Schülerband „Blind“ aus Staßfurt tritt auf der Bühne auf. Für die Gäste wird ein kostenloser Schnupperbesuch des Industrie- und Kunstmuseums (iMUSEt) in der EMS-Maschinenhalle angeboten.

Dazu ist die neue iMUSEt-Museums-App im Appstore kostenfreie herunterladbare und hilfreich. Am Zielort gibt es darüber hinaus eine Hüpfburg sowie ein Reaktionstest der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt. An der Informationsmeile nehmen der Salzlandkreis mit der Stadt Staßfurt, die AOK Sachsen-Anhalt, die Erdgas Mittelsachsen, zwei Fahrradfachhändler, der Arbeitskreis Archäologie im Bernburger Land und Gerd Barwinsky mit seinen alten Rädern teil.

Mit einer Verlosung von Sachpreisen unter den Teilnehmern und der Staffelübergabe an den Veranstalter des Salzlandkreises 2023 wird das Radlerfest gegen 14.30 Uhr - zumindest für die Radtouren - langsam ausklingen. Jeder Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich an der Tour teil. Das Startgeld bei den Touren beträgt für Erwachsene zwei Euro und Kinder starten kostenfrei. Es wird auch bei schlechtem Wetter gefahren.

Fragen beantwortet Uwe Schlegel unter Telefon 03471/623594. Weitere Informationen gibt es unter: www.friedensfahrt-museum.de