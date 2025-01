Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg lässt sich die Betreuung ihrer jüngsten Einwohner in Kindertagesstätten und Horten in diesem Jahr rund 9 Millionen Euro kosten. Für die Deckung der Kosten in den zehn Kitas und drei Horten in freier Trägerschaft stellt die Kommune gut 4 Millionen Euro bereit. Knapp 5 Millionen Euro fließen in die zehn Kitas und vier Horte, die die Stadt in Eigenregie betreibt. Diese Zahlen gehen aus den Haushaltsplanungen des Amtes für Kinder- und Jugendförderung hervor.

