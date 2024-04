Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienburg/MZ. - Dass in der Einheitsgemeinde Nienburg kein Interesse an Kommunalpolitik besteht, kann wirklich nicht behauptet werden. Zehn Parteien und Wählergemeinschaften mit insgesamt 71 Kandidaten treten bei der Kommunalwahl am 9. Juni an und bewerben sich um einen der 18 Sitze im Stadtrat.