In der Debatte um die Turnhallen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bleibt die Situation verworren.

Streit um eine neue Turnhalle für Schule in Roitzsch - Landrat droht mit erneutem Widerspruch

Sport wird weiter in der alten Turnhalle getrieben.

Roitzsch/MZ. - In seiner letzten Sitzung am 8. Mai hatte der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld mehrheitlich einen Beschluss zum Neubau einer Turnhalle für die Ganztagsschule „A. Diesterweg“ in Roitzsch gefasst, inklusive der Erstellung von Prioritätenlisten zur Sanierung von Turnhallen im Landkreis. Diesem Beschluss hat Landrat Andy Grabner (CDU) widersprochen.