50-jähriger Bernburger ist bereit für den nächsten Schritt

Die MZ stellt in alphabetischer Reihenfolge die vier Kandidaten vor, die sich als Bernburgs Stadtoberhaupt bewerben. Heute: Thomas Gruschka (CDU).

Thomas Gruschka ist der CDU-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Bernburg.

Bernburg/MZ - Mit dem Blick von außen will Thomas Gruschka frischen Wind in die Stadtverwaltung bringen. Der 50-jährige Christdemokrat ist jedoch beileibe kein heuriger Hase in der Kommunalpolitik. „Ich habe die Entwicklung der Stadt mitgeprägt“, sagt er selbstbewusst.