26. Aderstedter Strengefest bietet was fürs Auge

Aderstedt/MZ. - Etwas fürs Auge hatte das 26. Aderstedter Strengefest zum Auftakt und zum krönenden Abschluss zu bieten. Mehr als 100 Besucher kamen am Freitagabend in die Festscheune, um sich den Disney-Film „Mufasa – Der König der Löwen“ anzusehen. Und auch hinter der Kamera stand ein echter Star. Auch mit über 80 ist Helmut Göldner noch unterwegs, um Kino in jedes Dorf zu bringen. Der Mann aus dem Könneraner Ortsteil Sieglitz ist Deutschlands dienstältester reisender Filmvorführer.