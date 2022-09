20-Jähriger schlägt in Bernburg um sich

Bernburg/MZ - Es kommt nicht häufig vor, dass sich ein wildfremder Mensch zu einer ihm völlig unbekannten Gruppe setzt. Und dann noch freiwillig im Spätverkauf Nachschub holt, weil der Biervorrat zur Neige gegangen ist. Normalerweise sollte sich dann alles in Wohlgefallen auflösen, aber dieser zufällige Treff in den späten Abendstunden des 4. August 2021 auf den Treppen am Saaleufer neben der Fußgängerbrücke zur Talstadt hatte ein Nachspiel im Saal 119 des Amtsgerichts Bernburg.