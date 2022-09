18 Reihenhäuser entstehen am Gnetscher Weg in Bernburg

BWG verkauft Areal nach der Erschließung an die Salzlandsparkasse.

Auf dieser Fläche am Gnetscher Weg lässt die Salzlandsparkasse 18 Reihenhäuser bauen.

Bernburg/MZ - Auf dem Grundstück des abgerissenen Hochhauses am Gnetscher Weg entstehen 18 Reihenhäuser in Form von vier Gebäuden. Errichtet und vermarktet werden die Immobilien durch die Salzlandsparkasse. Die Erschließung des Areals, unter anderem über zwei neue Straßen, übernimmt im Verlauf des kommenden Jahres die Bernburger Wohnstätten GmbH (BWG), die es im Anschluss an das Kreditinstitut verkaufen wird. Das erklärte BWG-Geschäftsführer Holger Köhncke während der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses. Er rechnet mit Investitionskosten von zirka 1,1 Millionen Euro für das neue Wohngebiet.