Die neue Sonderausstellung im Museum Schloss Bernburg wird am Freitag eröffnet und widmet sich der 170-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt. Was die Besucher dabei erwartet.

Bernburg/MZ - Noch legen die Mitarbeiter im Museum Schloss Bernburg ein bisschen Hand an, aber am morgigen Freitag soll alles stehen – pünktlich zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung. Die widmet sich dem 170-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr in Bernburg und nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch die Geschichte der Brandbekämpfung in der Stadt.