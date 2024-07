Der 15. Kultur- und Sporttag und ein 15-jähriges Vereinsjubiläum werden am 6. und 7. September in Nienburg feierlich begangen. Was es für die Besucher alles zu erleben gibt.

Nienburg/MZ. - In Nienburg fließt es nicht nur zusammen, wie es im Werbespruch der Stadt an Saale und Bode heißt, in Nienburg wird auch gefeiert. Und zwar gleich doppelt. Am Freitag, 6. September, und Samstag, 7. September, ist anlässlich des Tages des Ehrenamtes in der Einheitsgemeinde Nienburg ein großes Fest geplant, das gleich zwei Anlässe hat.