13 weitere Todesfälle im Salzlandkreis: Inzidenzwert fällt deutlich auf 110

Mit 18 Neuinfektionen ist die 7-Tage-Inzidenz im Salzlandkreis am Mittwoch deutlich auf 110 gefallen. Am Vortag hatte sie noch bei 160 gelegen. Aktuell gelten 550 Einwohner als infiziert. Allerdings trug die Tagesmeldung des Gesundheitsamtes auch eine Hiobsbotschaft: 13 weitere Menschen sind nach einem Positivtest verstorben, darunter vier aus dem Altkreis. Es handelt sich um zwei Frauen aus Könnern im Alter von 65 und 84 Jahren, um eine 85-jährige Bernburgerin sowie einen 65 Jahre alten Mann aus der Kreisstadt. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg dadurch auf 185.

In den Krankenhäusern entspannt sich die Lage

In den Ameos-Krankenhäusern Bernburg, Aschersleben und Schönebeck entspannt sich indes die Lage etwas. Noch 63 Menschen müssen dort stationär behandelt werden, darunter elf Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen.

Das Impf- und Logistikzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt hatte am Dienstag eine weitere Lieferung von 1.170 Dosen Biontech-Impfstoff und erstmals von 750 Dosen des Herstellers Astrazeneca erhalten. Entsprechend der bundesweiten Impfverordnung soll das Biontech-Vakzin Bewohnern und Personal von Alten- und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben. Das Astrazeneca-Serum soll auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission zunächst nur bei Menschen bis 65 Jahre verimpft werden.

Pflegediensten Impfungen anbieten

Deshalb wird es für die weitere Immunisierung des medizinischen und pflegerischen Personals der Kliniken im Kreisgebiet zur Verfügung gestellt. „Sofern Impfdosen ,übrig’ sind, wollen wir den Pflegediensten ein Impfangebot unterbreiten“, kündigte Marianne Bothe, Sprecherin der Kreisverwaltung an. Anspruchsberechtigte Senioren über 80 Jahre müssen sich also hinsichtlich eines buchbaren Termins im Impfzentrum Staßfurt weiterhin in Geduld üben. (mz/tad)