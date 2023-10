Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - In der Beachhalle und in der Arena des Ballhauses Aschersleben fliegen Fußbälle, während Mädchen und Jungen auf Inlinern Runden drehen. In der Schwimmhalle und der Beachhalle sind kreischende Kinder zu hören. Konzentration dagegen an der Kletterwand – Ferienkinder stehen Schlange, um die Wände zu erklimmen.