Klein Schierstedt/MZ - Die Premiere im vergangenen Jahr in Drohndorf war ein Erfolg und somit stand für das Organisationsteam um Stadtjugendwart Kevin Bierstedt fest: Es wird eine zweite Auflage geben. 112 Jugendliche – Original-Ton Bierstedt: „Passender geht es für eine Feuerwehr nicht.“ – nehmen am Zeltlager teil, das am Wochenende in Klein Schierstedt stattfindet.