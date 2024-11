Hoym/MZ. - Spannung liegt auch im Seeland-Ortsteil Hoym in der Luft. Wer wird wohl das neue Prinzenpaar des Hoymer Carneval Clubs (HCC) sein? Pünktlich um 11.11 Uhr zeigen sich dann die neuen Regenten: Eric I. und Martin I. sichern sich die Rathausschlüssel – am Vormittag in Hoym und am Nachmittag in Nachterstedt.

