In Freckleben sind am frühen Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Pkw gehen in der Nacht zum Sonntag in Flammen auf

Freckleben/MZ/fge - Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Freckleben, Drohndorf und Mehringen zu einem Pkw-Brand in Freckleben alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später am Brandort eintrafen, standen zwei Fahrzeuge an der Domäne komplett in Flammen.