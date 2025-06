Als Robert Kutz 1984 geboren wurde, wurde erstmals ein Bierfass von Hoym nach Badeborn gerollt. Bei der 40. Auflage schafft der Maler die fünftbeste Zeit. Was an Start und Ziel gesagt wird.

Hoym/Badeborn/MZ - „Egal wie cool dein Papa ist. Meiner ist der Fassroller“, steht auf zwei blauen T-Shirts, in denen Julie und ihr Halbbruder Mattes am Freitagabend in Badeborn Robert Kutz per Rad ins Ziel begleiten, ihn stolz drücken. Auch der Papa strahlt mit der Abendsonne um die Wette. Nass vom Schweiß der Tortur seines Lebens, der er sich gerade erfolgreich gestellt hat.