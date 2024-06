Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Schon der kleine Kerl zeigt die typischen Tüpfel auf seiner Haut, die den hübschen Leopardgeckos ihren Namen geben. Doch das Mini-Reptil hat weit mehr zu bieten. „Es ist das allererste Mal, dass dem Ascherslebener Zoo bei diesen Tieren eine Nachzucht gelungen ist“, freut sich Zooleiter Alexander Beck. Und weiß: Das ist dem „Egg-O-Bator“ – die Namensschöpfung ist angelehnt an einen Inkubator – zu verdanken. Der erinnert an einen Minikühlschrank in Eiform, ist aber genau das Gegenteil: Hier werden Reptilieneier ausgebrütet.