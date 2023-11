Jeden Tag landen in Deutschland viele Lebensmittel im Müll, obwohl sie noch genießbar wären. Eine App soll Abhilfe schaffen. Anbieter gibt es auch in Aschersleben.

Zu gut für den Abfall: Wie eine App in Aschersleben Lebensmittel rettet

In einer App können sich auch Nutzer in Aschersleben die Anbieter der Überraschungstüten anzeigen lassen. Hier ist unter anderem die Aral-Tankstelle mit dabei.

Aschersleben/MZ - Ob Brot und Brötchen, Süßwaren, Snacks, Getränke oder fertige Mahlzeiten: In Supermärkten, an Tankstellen, in Bäckereien, Restaurants oder Kantinen bleiben Tag für Tag Lebensmittel übrig, die teils im Müll landen müssen, weil sie keinen Abnehmer finden – und das, obwohl sie eigentlich von guter Qualität und immer noch genießbar sind.