Neue Polizisten Zeugnisse und Ernennungen an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben

Am Freitag wurden die Zeugnisse an die Absolventen der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben übergeben. Einen Tag vorher wurden die neuen Polizeianwärter ernannt.