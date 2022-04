Zeiten für einen Saunabesuch im Ballhaus Aschersleben sind über die Wintermonate reduziert

Aschersleben/MZ - „Die Qualität im Saunabereich wird immer negativer. Nicht nur, dass das Außenbecken seit Wochen nicht mehr beheizt wird, es ist bis Ende März ganz geschlossen“, sagt Wilfried Nowak. Er ist einer der Stammgäste in der Sauna des Ascherslebener Sport- und Freizeitcenters Ballhaus. Und er ist nicht der einzige, der die über die Wintermonate geänderten Öffnungszeiten beklagt. In einem Leserbrief an die MZ schreibt Christian Zelfel: „Bei meinem letzten Ballhausbesuch gab es unter den Saunabesuchern nur ein Thema, die Winteröffnungszeiten der Sauna - insbesondere der Blockhaussauna im Außenbereich.“