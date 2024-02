Warum Stadt Seeland in Sachen Concordia See sauer auf den Nachbarn Aschersleben ist

Auch die Wasserrettung soll für dieses Jahr am Concordia See bereits abgesichert sein.

Seeland/Aschersleben/MZ - So einig war sich der Seeland-Stadtrat schon lange nicht mehr, was nach der Abstimmung mit einem anerkennenden Klopfen quittiert wurde: Einstimmig sprachen sich die Stadträte dafür aus, der Seeland-Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro zukommen zu lassen, um das Seeland-Projekt nicht in Gefahr zu bringen.