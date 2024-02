Nach dem Abriss der Gondelteichbrücke ist der Aufschrei in den sozialen Medien groß. Was die Stadt zu den Vorwürfen sagt, wie teuer ein Ersatzneubau wäre und ob es Hilfe gibt.

Die Brücke am Gondelteich in Aschersleben wurde abgerissen.

Aschersleben/MZ - „Radfahrer absteigen“ stand bis vor kurzem noch auf einem Schild am Gondelteich. Dort, wo heute ein Bauzaun einen Absturz in die Eine verhindert und nur Versorgungsleitungen an einem Kantholz befestigt sind, stand bis vor einer Woche noch eine Brücke. Nicht nur Radfahrer im Einetal nutzten sie, sondern auch viele Spaziergänger. Seitdem die Brücke weg ist, ist der Aufschrei in den sozialen Medien groß.

„War diese Brücke wirklich in so schlechtem Zustand“, wundern sich manche Facebook-Nutzer angesichts der Tatsache, dass es zuvor kein Hinweisschild wie „Betreten auf eigene Gefahr“ gab und man bislang ungehindert drübergehen konnte. Die Brücke habe keinen solch katastrophalen Eindruck erweckt, heißt es. Ein Nutzer fürchtet eine „deutliche Verschlechterung von Aktivitäten wie Radfahren und Wandern in einem meiner Meinung nach recht hoch frequentierten Bereich des Naherholungsgebietes Alte Burg-Einetal“.

Weg wird länger

Geht also mit dem Abriss ein weiteres Stück Infrastruktur verloren? „Nein, aber der Weg wird gegebenenfalls etwas länger“, teilt Judith Franz, die Sprecherin der Stadt, auf MZ-Anfrage mit. Als nächstgelegene Brücken, die eine Verbindung zum Wanderweg schaffen, nennt sie die „Fuchsbrücke“ unter der Burg und in Richtung Westdorf die Brücke an der Bäckermühle. „Wir können den Unmut der Menschen verstehen, da der Abriss für die Öffentlichkeit unerwartet kommt, aber die Sicherheit der Passanten hat Vorrang“, betont sie.

Die Brücke habe, bedingt durch das verwendete Material, ihre Altersgrenze erreicht, erklärt Judith Franz. Das Bauwerk zwischen Freibad und Gondelteich sei fast 64 Jahre alt gewesen.

Den in manchen Kommentaren durchschimmernden Verdacht, dass die Brücke womöglich nicht ordnungsgemäß gewartet worden wäre, weist sie als falsch zurück. Brückenprüfungen aller Brücken in Zuständigkeit der Stadt werden in der Regel alle drei Jahre durch einen externen Fachmann durchgeführt, schildert die Stadtsprecherin. Dabei gebe es immer im Wechsel eine große und eine kleine Brückenprüfung. Brücken im schlechten Zustand würden jährlich geprüft. Zusätzlich führe die Stadtverwaltung zweimal im Jahr Sichtkontrollen durch eigene Mitarbeiter durch.

Handeln war sofort nötig

Bei der Brückenprüfung Ende September 2023 wurde die Verschlechterung festgestellt. „Der Prüfbericht lag am 1. Dezember vor. Danach mussten wir sofort handeln und haben schnellstmöglich den Abrissauftrag ausgelöst“, informiert Judith Franz. Weil es sich in diesem Fall um eine Fußgängerbrücke handelt, seien Tonnage-Begrenzungen oder ähnliches nicht sinnvoll gewesen, erklärt sie. Die Brücke wäre einfach nicht mehr tragfähig gewesen. „Eine Reparatur war nicht möglich. Aus Gründen der Sicherheit war daher der Abriss unumgänglich.“

Die Kosten für einen Neubau werden sechsstellig sein. „Nach vorliegender Kostenschätzung aus dem aktuellen Prüfbericht wird von mindestens 180.000 Euro ausgegangen“, berichtet Judith Franz. Hilfe aus Förderprogrammen ist für den Neubau wohl nicht zu erwarten. „Bisher sind keine Fördermöglichkeiten bekannt“, bedauert sie. Und ist anderweitig Unterstützung durch Bürger und Firmen in Sicht? Seit der Ankündigung des Abrisses hätten sich einige – Judith Franz sagt „vereinzelt“ - schon gemeldet und ihre Hilfe angeboten.

Viele Brücken in schlechtem Zusztand

Die Gondelteichbrücke ist allerdings nicht die einzige Brücke in einem schlechten Zustand. Facebook-Nutzer fürchten auch um die Fuchsbrücke. Doch das Wort Abriss fällt in der Antwort der Stadt nicht. „Es sind viele Brücken in der Stadt und in den Ortschaften in einem schlechten Zustand, egal, ob große oder kleine“, bestätigt Judith Franz.

Die Stadt versuche, vorrangig über Fördermittel, nach und nach die Brücken instand zu setzen oder zu ersetzen. Als Beispiele nennt sie die beiden Brücken in Drohndorf, die Mühlgrabenbrücke am Denkmal in Klein Schierstedt, den Wippersteg in Mehringen oder die Brücke im Busch in Aschersleben. „Die Kosten sind immens und nicht immer gibt es Fördermöglichkeiten“, ist sich die Stadtsprecherin im Klaren.