Wohnungsnot für Schwalben in Aschersleben und Seeland

Die Bestände werden immer kleiner. Deshalb will der Naturschutzbund Hilfsmaßnahmen der Bürger mit einer Plakette belohnen.

Aschersleben/Seeland/MZ - So langsam sammeln sie sich wieder: Die jungen Schwalben, die in diesem Sommer das Licht der Welt erblickt haben, sitzen auf den letzten noch vorhandenen Ober-Stromleitungen. Doch auch die quirligen Vögel, die in unseren Breiten als Glücksboten gelten, werden immer weniger.