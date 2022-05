Wohnmobil in Aschersleben entwendet

Die Polizei fahndet nach einem in Aschersleben gestohlenen Wohnmobil.

Aschersleben/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag ein Wohnmobil von einem Grundstück in der Heinrichstraße in Aschersleben entwendet. Es handelt sich laut Polizei um einen Citroen, Aufbau Pössl.

Das Wohnmobil ist etwa sechs Meter lang und hellblau. Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen SLK-HW 666. Dem Eigentümer ist ein Schaden von etwa 65.000 Euro entstanden.

Die Fahndung ist eingeleitet worden.