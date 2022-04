Wo brennen die Osterfeuer in Aschersleben und im Seeland?

Die Osterfeuer, wie hier in Westdorf, wird es in diesem Jahr wieder geben.

Aschersleben/Seeland/MZ - In diesem Jahr sollen die Osterfeuer nach langer Pause wieder brennen. Hier eine Übersicht:

Westdorf: Donnerstag, 14. April, Start 18.30 Uhr am Bürgerhaus zum Umzug mit den Aschersleber Stadtpfeifern. Klein Schierstedt: Ostersamstag 16 Uhr. Groß Schierstedt: Gründonnerstag. Mehringen: Ostersamstag 19 Uhr auf dem Westerberg. Wilsleben: Gründonnerstag 18.30 Uhr. Winningen: Ostersamstag hinter dem Sportplatz. Drohndorf: Ostersamstag am neuen Damm. Neu Königsaue: Ostersamstag 18 Uhr. Nachterstedt: Ostersamstag 18 Uhr auf dem Sportplatz. Frose: Ostersamstag 19 Uhr oberhalb des Sportplatzes. Schadeleben: Ostersamstag 19 Uhr Treff am Bürgerhaus. Hoym: Ostersamstag 19.30 Uhr Platz an der Selke. Friedrichsaue: Ostersonntag 19 Uhr am Galgenberg.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Allen ein schönes Osterfest!