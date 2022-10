Wird ein Wohngebiet in Ascherslebens Ortsteil Westdorf nun doch erweitert?

Vor einem Jahr wurde die Erweiterung Am Landgraben vom Tisch genommen. Nun soll es einen Investor geben und Ascherslebens neuer OB will helfen.

Neben dem bisherigen Wohngebiet Am Landgraben in Westdorf sollen auf einem Acker weitere Baugrundstücke erschlossen werden.

Westdorf/MZ - Wird die Erweiterung des Wohngebietes Am Landgraben in Ascherslebens Ortsteil Westdorf jetzt doch plötzlich in die Wege geleitet? Vor einem Jahr war der Plan widersprüchlich diskutiert worden. Noch freie, ausgewiesene Wohngebiete in der Kernstadt wurden als wichtiger angesehen. Am Ende fehlte die Zusage des potenziellen Investors, so dass Ortsbürgermeister Martin Quitschalle den Antrag im Stadtentwicklungsausschuss wieder zurückzog. Nun scheint es einen neuen Investor zu geben. Und der neue OB hat eine andere Ansicht als der alte.