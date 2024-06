Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Winningen/MZ - Ein lautes Böllern zerreißt am Sonnabendvormittag die Luft am Winninger Festplatz. Mit Salutschüssen wird ganz traditionell der Festumzug der Schützen eingeläutet. „Und alle Vereine sind dabei“, schaut Maik Schulze, Chef des Schützenvereins Winningen, in die Runde, wo sich Abordnungen in verschiedenen Uniformfarben und mit aufwendig bestickten Vereinsfahnen tummeln. Die Cochstedter Schützen sind dabei, Friedrichsaue und Neu Königsaue, Schadeleben, Mehringen und Vertreter des Kreisschützenverbandes. Den Abschluss des Umzuges bilden die Wilslebener Treckerfreunde, vorne spielt der Spielmannszug aus Tarthun auf.