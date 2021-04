Winningen ruft zum Frühjahrsputz auf

Beim Frühjahrsputz in Winningen soll Müll gesammelt werden. So sah es einst schon an den Glascontainern in der Burgstraße aus.

Winningen - Die Einwohner Winningens werden von Ortsbürgermeister Axel Pich (Wählergemeinschaft Winningen) zur Teilnahme am Frühjahrsputz aufgerufen. Treff ist am Sonnabend, 24. April, um 8.30 Uhr am Teichberg. „Mit Erlaubnis des Landrates und des Ordnungsamtes können wir in kleineren Gruppen unter Beachtung der Abstands- und Verhaltensregeln arbeiten“, teilte Axel Pich, der auch Chef der Interessengemeinschaft „Sauberes Winningen“ ist, mit.

Nachdem im Oktober 2020 beim bislang letzten Subbotnik vorrangig am Teichberg gearbeitet wurde, stehen nun die Straßengräben und Feldwege rund um Winningen im Mittelpunkt. „Dabei gilt unser Hauptaugenmerk der Straße in Richtung Neu Königsaue, dem Wilslebener Landwirtschafts- und Radweg sowie der Kunst. Aber auch im Ort wollen wir uns umschauen“, informierte Axel Pich. Das sei ganz dringend notwendig, betonte er angesichts des dort vorhandenen Mülls.

Nach dem Treff am Teichberg sollen die Helfer in Zweier- und Dreierteams eingeteilt werden. „Sie werden mit Masken, Warnwesten sowie mit Müllsäcken und Handschuhen ausgestattet“, verspricht der Ortsbürgermeister. Müllsäcke und Handschuhe werden vom Kreiswirtschaftsbetrieb zur Verfügung gestellt. Einen Container will wieder der Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben aufstellen. Die Warnwesten bekommt die Interessengemeinschaft über die Katharinenschule der Klusststiftung und die Masken bringt Pich selbst mit.

Die Winninger wollen damit einen wichtigen Beitrag leisten, „um den Landkreis im Allgemeinen und die Stadt Aschersleben im Speziellen noch schöner zu machen“. Pich freut sich außerdem, endlich mal wieder eine Aktion starten zu können. Er hofft allerdings auch, dass gleichzeitig in vielen privaten Initiativen vor den eigenen Grundstücken Putzaktionen der Winninger stattfinden. (mz)