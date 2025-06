In Dresden brennt ein leerstehendes Haus – wegen Einsturzgefahr kann die Feuerwehr nur unter erschwerten Bedingungen löschen. Eine Warnung an die Anwohner ist aufgehoben, aber der Einsatz dauert an.

Brand in leerem Gebäude in Dresden - Warnung aufgehoben

Dresden - In einem leerstehenden Bahnhofsgebäude in Dresden ist ein Feuer ausgebrochen. Das Objekt in der Leipziger Vorstadt sei stark zugewuchert und einsturzgefährdet, weshalb die Feuerwehr den Brand derzeit nur von außen bekämpfen könne, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Mit Unterstützung einer Drohnenstaffel brachten die rund 45 Einsatzkräfte die Lage laut einer Mitteilung unter Kontrolle. Sie konnte die Ausbreitung der Flammen stoppen. Die Löscharbeiten sollen bis zum Nachmittag andauern.

Warnung wegen Rauchentwicklung aufgehoben

Die zunächst starke Rauchentwicklung hat den Angaben nach deutlich nachgelassen. Eine herausgegebene Warnmeldung wegen der entstandenen Geruchsbelästigung hob die Feuerwehr daher am späten Vormittag auf. Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von rund 1.000 Metern waren zuvor aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten.

Polizei ermittelt zu Brandursache

In unmittelbarer Nähe des Brandorts befindet sich auch eine Tankstelle. Laut Feuerwehr bestehe diesbezüglich jedoch keine Gefahr. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unbekannt. Die Polizei ist vor Ort, Brandursachenermittler haben ihre Arbeit bereits aufgenommen.

Einen weiteren Brand, der nur wenige Meter weiter in der Eisenbahnstraße gemeldet wurde, löschten Einsatzkräfte umgehend. Dort hatte Unrat in einem ebenfalls leerstehenden Gebäude in Flammen gestanden.