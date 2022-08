Winningen lädt zum 30. Mal zur Fußball-Dorfmeisterschaft ein

Im Juli 2020 war die Fußball-Welt in Winningen noch in Ordnung. Trainer Uwe Schwierske hörte aber nach der Saison auf, der Sponsor zog sich zurück und viele Spieler gingen zu anderen Vereinen. Nach drei Spielzeiten in der Landesklasse und dem sportlichen Abstieg gibt es kein aktives Herren-Team mehr.

(Foto: Detlef Anders)