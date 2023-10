Mehrere Feuerwehren sind in Winningen stundenlang im Einsatz. Ein Brand in einer Werkstatt erfasst mehrere Gebäude. Feuerwehren verhindern Übergreifen auf Wohnhäuser.

Stundenlang waren mehrere Feuerwehren am Freitag bei einem Brand in Winningen im Einsatz.

Winningen/MZ. - So hatte sich Matthias Hoppe die Ruhe nach seiner Nachtschicht nicht vorgestellt. Der Winninger war am Freitagmorgen kaum im Bett, als er hektisch herausgeklingelt wurde. „Durchs Fenster habe ich die Flammen dann auch schon gesehen“, sagt er und deutet auf das Nachbargrundstück in der Dorfstraße. Dort ist am Morgen ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen, das schnell auch auf zwei weitere Gebäude übergreift: einen Schuppen und eine Scheune, in der unter anderem Stroh gelagert ist.