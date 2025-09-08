Unter Schirmherrschaft des Schützenvereins packen alle Wilslebener Vereine mit an, um neben dem Osterfeuer einen zweiten Jahreshöhepunkt des Dorflebens zu schaffen.

Zu den Vereinen, die sich beteiligen, gehören auch die Treckerfreunde.

Wilsleben/MZ - „Es wird jedes Jahr ein bisschen größer“, freut sich Peer Fricke, Vorsitzender der Schützengesellschaft zu Wilsleben 1860, als er am Sonnabend die Feierlichkeiten am Festplatz rund um Dorfgemeinschaftshaus und Schießhäuschen eröffnet. Beim Schützen- und Heimatfest sind alle örtlichen Vereine mit im Boot, um neben dem Osterfeuer ein zweites großes Event im Ort stattfinden zu lassen. „Gartenverein, Treckerfreunde, Landfrauen, sogar die Feuerwehr, die bei uns gar nicht in einem Verein organisiert ist – alle packen mit an“, zählt er auf.