Wilsleben begrüßt den Frühling mit einer Müllsammel-Aktion

Wilsleben/MZ - 20 Männer, Frauen und Kinder sind in Wilsleben dem Aufruf der Arbeitsgruppe „Sauberes Aschersleben“ gefolgt und haben am vergangenen Wochenende Müll im Ortsteil und in der Feldflur gesammelt. Nach zwei Stunden befand sich jede Menge Unrat in zehn vollen blauen Säcken. Ortsbürgermeister Steffen Amme bezeichnet dieses Ergebnis als „traurig“ und alle seien sich einig gewesen, dass die Aktion wiederholt werden muss.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<