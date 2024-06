Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Ich bin gar nicht so aufgeregt, wie man es vielleicht vermuten würde“, sagt Sebastian Fahrenbruch, als wir uns Anfang der Woche in seinen neuen Praxisräumen im Badstuben 11 treffen. Hier werden gerade Möbel aufgebaut und tausend Kleinigkeiten erledigt – am heutigen Sonnabend eröffnet er eine neue Ergotherapie in Aschersleben und damit sein erstes eigenes Unternehmen.