Der Ascherslebener Amanda-Lear-Fan Frank Oßwald hat an einem Buch über die Münchner Musikszene der 70er und 80er mitgeschrieben. Wie er dazu gekommen ist und welche Erinnerungen er an damals hat.

Aschersleben/MZ - Dass der Ascherslebener Frank Oßwald einmal an einem Buch über den Munich Sound mitschreiben würde – wer hätte das gedacht! Er selbst wohl am allerwenigsten, und doch ist es so gekommen. Das Buch ist unter dem Titel „munich sounds better with you“ (Der München-Sound ist besser mit dir) im Hirschkäfer-Verlag erschienen. Autor ist der Münchner Jens Poenitsch: DJ, Sänger, Songschreiber und ganz nah dran am Sound der Stadt, der durch Weltstars wie Donna Summer, Silver Conventions, Giorgio Moroder, Freddy Mercury und andere geprägt wurde. Und der von München aus um die Welt ging.