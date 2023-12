Kevin Schäfer ist Besitzer und Betreiber von drei Fitnessstudios in Aschersleben und Hettstedt. Welche Philosophie er mit seinem Angebot verfolgt.

In seinen Fitnessstudios leitet Kevin Schäfer (rechts) auch selbst an.

Aschersleben/MZ - „Wir helfen Menschen, darum geht es im Endeffekt.“ So beschreibt Kevin Schäfer die Philosophie seiner Studios. Seit fast 12 Jahren leitet er den Fitnesspark in Aschersleben. Im Laufe der letzten Jahre erweitert er sein Unternehmen um zwei weiteren Standorte: den Fitnesspark Hettstedt und das FitnessPur in Aschersleben.