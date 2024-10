Am Sonntag enden die Herbstferien. Wer mit seinen Kindern oder Enkeln vor der Rückkehr in den Schulalltag noch einmal etwas erleben will, hat in Aschersleben so einige Optionen.

Das Ascherslebener Planetarium im Zoo bietet am Sonntag zwei Veranstaltungen an – eine davon ist speziell für Kinder.

Aschersleben/MZ - Am Montag geht die Schule wieder los – und zwar so richtig. Denn abgesehen vom Reformationstag und dem nachfolgenden Brückentag muss dann in Sachsen-Anhalt ganz zehn Wochen am Stück die Schulbank gedrückt werden. Da sollte man die letzten Herbstferientage noch einmal so richtig auskosten. Doch wie holt man das Maximum an Spaß heraus? Hier ein paar Vorschläge.

Spaßnachmittag an der Tonkuhle

Die Jugendpflege der Stadt Aschersleben bietet noch Ferienprogramm. Am Donnerstag, 10. Oktober, steht ab 15 Uhr ein Spiel- und Spaßnachmittag an der Tonkuhle an. Am Freitag, 11. Oktober, steigt von 14 bis 18 Uhr das große Herbstfest „rund um den Jugendclub Groß Schierstedt“, wie es angekündigt ist.

Auch der Zoo ist ein beliebtes Ausflugsziel in den Ferien. Dieser ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Einlassschluss ist bereits 17 Uhr. Am Sonntag, 13. Oktober, finden sogar Veranstaltungen im Planetarium statt. Für die jüngsten Besucher geht es ab 11 Uhr auf eine Reise zum Mond. Ältere können ab 14.30 Uhr etwas über den Sternenhimmel im Herbst lernen.

Wie wärs mit Kino oder Museum

Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es aber auch noch andere Optionen zum Zeitvertreib. Mit einem Kinobesuch lässt sich Wind und Wetter aus dem Weg gehen. Das Programm findet sich auf der Internetseite des Kinos oder tagesaktuell auf der letzten Seite der Ascherslebener Zeitung. Und wer sich so langsam wieder daran gewöhnen will, Wissen aufzunehmen, könnte dem Städtischen Museum einen Besuch abstatten. Donnerstag, Freitag und am Sonntag ist es von 10 bis 16 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr.

Im Rahmen der Jüdischen Kulturtage besteht auch die Möglichkeit, sich mit einem besonderen Aspekt deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Gerade für Schüler höherer Klassen, die für den Geschichtsunterricht vorarbeiten wollen, könnte sich ein Besuch des Überseecontainers auf dem Markt lohnen. Die Wanderausstellung #StolenMemory informiert bis 22. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr über Einzelschicksale von Juden im nationalsozialistischen Deutschland.