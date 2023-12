Ab Januar 2024 gilt der gesamte Salzlandkreis als Notdienstbezirk, wenn einem Haustier nachts oder am Wochenende etwas passiert. Eine App hilft dabei, den richtigen Tierarzt zu finden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Eine angefahrene Katze. Eine Bisswunde beim Hund. Das kleine Meerschweinchen, das sich nicht regt. Wer im kommenden Jahr nachts, am Wochenende oder an den Feiertagen einen tierischen Notfall hat, muss sich ab dem 1. Januar auf neue Notdienstbezirke einstellen. „Unser gesamter Salzlandkreis“, kündigt Tierarzt Jürgen Krügel an, der mit zwei Partnerinnen die Kleintierpraxis Westdorf betreibt, „gilt dann als eine Einheit“.