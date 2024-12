Aschersleben/MZ - „Die Tombola lief richtig gut an und wir freuen uns auf die kommenden Tage“, meint Holger Lentge, Geschäftsführer des MediMax in Aschersleben. Gemeinsam mit E-Center-Chef Heiko Grunert hat er wieder die weihnachtliche Tombola ins Leben gerufen.

Zahlreiche Gewinne warten auf ihre Besitzer. „Ausgelost wird aber erst am 21. Dezember, bis dahin können die Lose für je einen Euro erworben werden“, so Holger Lentge.

Was es zu gewinnen gibt? „Also das alles aufzuzählen, das würde dauern. Aber ich kann sagen, dass es sehr viele Preise sind. So viele hatten wir bisher selten“, sagt der MediMax-Chef und fügt an: „Unter anderem gibt es einen Gasgrill, einen hochwertigen Design-Sprudler oder einen Staubsauger“, nennt er einige Beispiele. Gesponsert werden die Preise von den gewerblichen Mietern des Centers, also unter anderem dem E-Center selbst, MediMax, der Ascania-Apotheke oder Fressnapf.

Loseinnahmen für Feuerwehrnachwuchs

Die Einnahmen aus dem Losverkauf werden für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt. Und da kommt Kevin Bierstedt ins Spiel, der im Ehrenamt der Stadtjugendwart der Stadt Aschersleben ist. „Das Geld aus der Tombola-Aktion soll komplett an die Kinder- und Jugendfeuerwehr der Stadt Aschersleben und der Ortsteile gehen“, kündigt Heiko Grunert an.

„Das freut uns natürlich sehr. Denn wir finanzieren uns fast ausschließlich aus Spendengeldern“, erklärt Kevin Bierstedt.

Zehn Kinder- und Jugendfeuerwehren gibt es – von Drohndorf über Aschersleben bis Winningen und Wilsleben. Insgesamt sind in Aschersleben und den Ortsteilen derzeit 212 Kinder und Jugendliche in den Nachwuchsabteilungen der Feuerwehren organisiert. „Das Geld wollen wir vor allem für die Ausrichtung des jährlich stattfindenden Zeltlagers nutzen“, so Bierstedt. Ziel sei es, dass für die Teilnahme am Zeltlager kein Eigenanteil für die Familien der teilnehmenden Kinder anfällt. „Denn es sollen alle Kinder die Chance haben, sich in der Kinder- und Jugendfeuerwehr zu engagieren. Und dazu gehört es auch, an den Veranstaltungen teilzunehmen“, meint Bierstedt.

Auch Rita Reisky, Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben, lobt die Aktion: „Das ist wirklich eine tolle Sache. Finanzielle Unterstützung ist in dem Bereich einfach immens wichtig.“