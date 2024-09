Die Designerin Mechthild Schnittka hat das Upcycling als Kunstform für sich entdeckt und gibt ihr Wissen bei Workshops in Aschersleben weiter.

Wie in Ascherslebener Kreativwerkstatt alten Milchtüten und Folien neues Leben eingehaucht wird

Aschersleben/MZ - Besucher der Langen Nacht der Kultur hatten bereits Gelegenheit, die Upcycling-Kunst von Mechthild Schnittka im Riegelbau des Bestehornparkes kennenzulernen. Und darüber zu staunen, was aus alten Verpackungen an Neuem und Nützlichem entstehen kann. Neugierig Gewordene hatten nun an drei Nachmittagen die Chance, unter Anleitung der Künstlerin selbst tätig zu werden und sich kreativ auszuprobieren.