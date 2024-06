Eine botanische Kinderführung durch den Ascherslebener Stadtpark schult alle Sinne und ist durchaus auch was für Erwachsene. Was Aka-Mitarbeiter Lars Heidenreich zeigt und vermittelt.

Aschersleben/MZ - Wissen Sie, dass im Stadtpark köstliche Walderdbeeren wachsen? Und dass es bisher nicht gelungen ist, den Geschmack dieser kleinen Früchte in Kulturerdbeeren hinein zu züchten? Solche und noch viele weitere interessante Fakten vermittelte eine botanische Kinderführung durch den Stadtpark, zu der die Aschersleber Kulturanstalt (Aka) am Sonnabend eingeladen hatte. Doch was heißt hier Kinderführung? Der gärtnerische Leiter der Aka, Lars Heidenreich, versteht es, beim Streifzug durch das grüne Stadtparadies auch die Erwachsenen für die Geheimnisse und die Kraft der Natur zu begeistern.