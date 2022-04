Wie es zur ersten Heimniederlage der Aschersleben Tigers gekommen ist

Beobachtet von seinen Teamkameraden versucht Yannick von Hain, an Matei Bodea vorbeizuziehen.

Aschersleben/MZ - Mit einem 66:75 gegen den VfL Stade haben die Ascherslebens Tigers am Samstag die erste Heimniederlage der Saison in der 1. Regionalliga Basketball kassiert. Die Vorzeichen der Partie am Samstag standen wegen verletzungsbedingter Ausfälle der Guards Udun Osakue und Patrick Lyons. Allerdings traf dies ebenso auf den VfL Stade zu.